Almanya’nın Yeni Başbakanı Merz Seçildi

ALMANYA’DA BAŞBAKAN SEÇİMİ YAPILDI

Almanya’da Hristiyan Demokrat Parti Genel Başkanı Friedrich Merz, yapılan ikinci tur oylamada başbakan olarak seçildi. Federal Meclis’te gerçekleştirilen ilk tur oylamada yeterli oyu alamayan Merz, bu nedenle oylamanın ikinci tura kalmasına neden oldu.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Bu durum, 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez gerçekleşiyor; yeni bir şansölyenin göreve gelmeden önce ilk turda parlamento desteğini alamadığı bir süreç yaşandı.

GENEL SEÇİMDEN SONRA ORTAK HAREKET

23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimler sonrası, hükümeti kurmak için Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında bir anlaşma sağlandı. Bu ittifak, mecliste toplam 628 sandalye ile temsil ediliyor.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner’in başkanlığında yapılan gizli oylamada, Merz, 621 milletvekilinden 310’unun oyunu aldı. Oylamada 307 “hayır” oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy geçersiz sayıldı. Gerekli olan 316 oya ulaşamadığı için Merz, ilk turdan başarılı ayrılamadı ve Meclis Başkanı Klöckner oturuma ara vermek durumunda kaldı.