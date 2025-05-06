Almanya’nın Yeni Başbakanı Seçildi

ALMANYA’DA YENİ BAŞBAKAN SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

Almanya Parlamentosu’nda seçim gününde Hristiyan Demokrat Parti’nin Genel Başkanı Friedrich Merz, yapılan ikinci tur oylamada başbakan olarak seçildi. Merz, Federal Meclis’te gerçekleştirilen ilk tur oylamada yeterli desteği bulamamış ve bu sebeple oylama ikinci tura geçmek zorunda kalmıştı.

İLK TURDA DESTEK ALAMADI

Bu durum, 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana bir şansölyenin göreve gelmeden önceki ilk turda parlamento desteğini alamadığı anlamına geliyor. 23 Şubat’ta gerçekleştirilen erken genel seçim sonrasında, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) mecliste toplamda 628 sandalyesi bulunuyor.

MERZ İLK TURDA GEREKEN OYA ULAŞAMADI

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında yapılan gizli oylamada, Merz, 621 oy veren milletvekilinden sadece 310’unun desteğini aldı. Oylamada 307 “hayır” oyu çıkarken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy geçersiz sayıldı. Merz, başbakanlık için gerekli olan 316 oya ulaşamadı ve bu sebeple Meclis Başkanı Klöckner, oturuma ara vermek durumunda kaldı.