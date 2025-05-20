Almanya, Rusya’dan Derhal Ateşkes Bekliyor

ALMANYA DİŞİŞLERİ BAKANI’NDAN ATEŞKES VURGUSU

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Wadephul, ABD ve Rusya liderleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesini dikkatle takip ettiklerini belirtti. “Rusya’dan şimdi tek bir şey beklediğimizi defalarca dile getirdik: Koşulsuz ve derhal bir ateşkes. Ukrayna’nın hala buna hazır olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesini kullandı.

YAPTIRIMLAR HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Wadephul, Rusya’nın gerekli adımları atmaması nedeniyle hayal kırıklığı yaşadıklarını vurguladı. “Ve buna karşılık vermemiz gerekecek. Amerikalı müttefiklerimizin de bunu kabul etmeyeceklerini varsayıyoruz. Ben de bu çerçevede ek yaptırımlar konusunda düşünce yasağı olmaması gerektiğini savunacağım.” dedi. Ayrıca, Rusya’ya karşı uygulanacak AB’nin 17. yaptırım paketi hakkında bilgi veren Wadephul, bunun ‘Rus savaş makinesinin olanaklarını’ sınırlayacağını ifade etti.

SOMUT ADIM BEKLENTİSİ

Yaptırım paketinin içeriğinin Rus gölge filosundaki yaklaşık 200 gemiyi kapsayacağını aktaran Wadephul, bu durumun acil ihtiyaç olduğunu belirtti. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’e müzakere edilmiş bir çözüme ulaşmak için gerekli çabaları göstereceklerini, onun somut adımlar atmasını beklediğine dair net bir sinyal göndermek gerektiğini vurguladı. Wadephul, Avrupa’nın Putin’in yanıt vermediği sürece ekonomik ve siyasi manevra alanına kısıtlamalar getirecek ek yaptırım paketleri hazırlayacağını ifade etti.

GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUM VE SÜREÇ

Gazze Şeridi’ndeki durumun “tahammül edilemez” olduğuna dikkat çeken Wadephul, bu konuda 20’den fazla ülkenin ortak bir açıklama yaptığını hatırlatarak, “Bizim politikamız çok nettir: Biz iki devletli bir çözümden yanayız. Filistinlilerin Gazze Şeridi’nden doğrudan ya da dolaylı zorla yerlerinden edilmesi olmamalı.” diye konuştu.

SURİYE İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ GÜNDEMDE

Wadephul, AB’nin Suriye ile yeni bir başlangıç yapmak niyetinde olduğunu belirtti. “Yeni yönetime gerçek bir şans vermek istiyoruz ve bu nedenle ilk adım olarak, şimdiye kadar ağırlıklı olarak Suriye merkez bankasıyla ilgili olan yaptırımları kaldıracağız ve hafifleteceğiz.” şeklinde konuştu. Gelecek süreçte Suriye rejimine bir şans vermek istediklerini belirten Wadephul, kapsayıcı bir politikanın izlenmesini beklediklerini aktardı. “Geleceğini kendi ellerine alabilecek birleşik bir Suriye’nin kendileri için önemli olduğunu” ifade etti.