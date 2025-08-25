Almanya, Saldırıdan Şoke Oldu

ALMANYA’DAN TEPKİ

Almanya, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Nasser Hastanesi’ne gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

SALDIRIYLA İLGİLİ ARAŞTIRMA ÇAĞRISI

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, “İsrail’in Gazze’deki Nasser Hastanesi’ne yaptığı hava saldırısında çok sayıda gazeteci, kurtarma görevlisi ve sivil hayatını kaybetti. Bu durum bizi şoke etti, saldırı araştırılmalı” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, “Gazetecilerin çalışması Gazze’deki savaşın yıkıcı gerçekliğine dikkat çekmede hayati önem taşıyor. İsrail hükümetine, medya çalışanlarına erişim izni vermesi ve Gazze’de görev yapan gazetecilere koruma sağlaması için defalarca çağrıda bulunduk” sözlerini de ekledi.

İsrail’in Nasser Hastanesi’ne düzenlediği ardışık iki saldırıda toplamda 5’i gazeteci, 4’ü sağlık çalışanı olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiği ve 50’den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.