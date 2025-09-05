Almanya, Sane’yi kadroya almadı

2026 DÜNYA KUPASI ELEMENTLERİ’NE DAMGA VURAN MAÇ

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nun ilk karşılaşmasında Slovakya, Almanya ile bir araya geldi. Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda yapılan mücadelenin sonunda, Slovakya 2-0’lık skorla galip gelerek önemli bir avantaj elde etti. Ev sahibi ekibe zafere taşıyan goller, 42. dakikada Hancko ve 55. dakikada Strelec tarafından kaydedildi. Bu sonuçla birlikte Slovakya, 3 puanla 2. sıraya yükseldi, Almanya ise henüz puan alamadan son sırada yer aldı. Slovakya, bir sonraki maçında Lüksemburg ile karşılaşacakken, Almanya Kuzey İrlanda’yı konuk edecek.

NAGELSMANN’IN HAYAL KIRIKLIĞI

Almanya’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, “2-3 sakat oyuncu haricinde Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli ama sahada her şeyini verecek oyuncuları çağırmalıyız.” diyerek takımın performansından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

LEROY SANE KADROYA DAVET EDİLMEDİ

Almanya’nın önemli oyuncularından Leroy Sane, Galatasaray’a transfer olduktan sonra milli takımın aday kadrosuna dahil edilmedi. Nagelsmann, Sane’nin kadroya çağrılmama nedenini ise “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor.” şeklinde açıkladı. Sane’nin son maçta attığı gol ve asistin yetersiz olduğunu belirten Nagelsmann, “İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya’da oynamıyor. Bu yüzden ondan belirli istatistikler bekliyorum. Eğer oynarsa, o zaman hala bizim için bir aday.” ifadelerini kullandı.

SANE’İN CEVABI

Leroy Sane, teknik direktör Nagelsmann’ın kararına yanıt vererek, “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca, ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum.” dedi. Sane, Nagelsmann ile olan iletişimine de değinerek, “Diyalog her zaman iyiydi, çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.” şeklinde konuştu.