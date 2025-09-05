Almanya, Sane’yi kadroya almadı

SLOVAKYA’NIN GALİBİYETİ

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu’nun açılış maçı, Slovakya ile Almanya arasında Bratislava’daki Tehelne pole stadyumunda gerçekleşti. Müsabaka, Slovakya’nın 2-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Ev sahibi takım, galibiyeti elde eden gollerini 42. dakikada Hancko ile 55. dakikada Strelec’in ayaklarından buldu. Bu sonuçla Slovakya, 3 puanla grubun 2. sırasında yer aldı. Almanya ise puansız olarak son sırada bulunuyor. Slovakya, bir sonraki maçında Lüksemburg’u konuk ederken, Almanya Kuzey İrlanda’yı evinde ağırlayacak.

NAGELSMANN’IN AÇIKLAMALARI

Almanya Milli Takımı’nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında bazı ilginç açıklamalar yaptı. Nagelsmann, “2-3 sakat dışında Almanya’daki en kaliteli oyuncuları çağırdık. Belki de bir sonraki sefer daha az kaliteli ama sahada her şeyini verecek isimleri çağırmalıyız.” şeklinde ifadeler kullandı.

LEROY SANE’YE YER YOK

Almanya Milli Takımı’nın önemli oyuncularından Leroy Sane, Galatasaray’a transfer olduktan sonra aday kadroya alınmadı. Nagelsmann, Sane’yi kadroya dahil etmeme nedenini, “Artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden daha düşük seviyede bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını yapması gerekiyor. Son maçında gol atıp asist yaptı ancak toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucizeler beklemiyorum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa veya İtalya’da oynamıyor, bu nedenle ondan belirli istatistikler bekliyorum. Oynarsa hala bizim için bir aday.” diyerek açıkladı.

SANE’DEN CEVAP

Leroy Sane, tarih edilen kararına yanıt olarak, “Milli takım arasından sonra işler gerçekten başlıyor. Ayrıca ivme kazanmak ve iyi bir ritim yakalamak için haftada iki maç oynamayı da çok seviyorum. Julian Nagelsmann ile aramızdaki diyalog her zaman iyiydi. Her şeyden önce çok açık ve dürüsttü; onda en çok değer verdiğim şey bu. Benden ne görmek istediğini tam olarak biliyorum.” şeklinde sözler sarf etti.