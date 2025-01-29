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Spor

Alonso Doğruladı: Boniface Al-Nassr’a Yakın

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VICTOR BONIFACE’İN ANTRONMANA KATILMAMASI

Bayer Leverkusen’in forvet oyuncusu Victor Boniface, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’a transfer olacağına dair çıkan haberlerin ardından Salı günü antrenmana katılmadı. Teknik direktör Xabi Alonso, oyuncunun transferi konusunda görüşmelerin sürdüğünü doğruladı. 24 yaşındaki Boniface, sakatlığının ardından cumartesi günü sahalara dönüş yaptı, ancak RB Leipzig ile oynanan 2-2 berabere biten maçta yedek kulübesinde yer aldı. Kasım ayında yaşadığı sakatlık öncesinde, tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 8 gol atmıştı.

BONIFACE’İN ROLÜ VE BAŞARILARI

Geçen sezon, 23 lig maçında 14 gol atarak Leverkusen’in en skorer ismi oldu. Boniface, takımının ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasında kilit bir rol üstlendi. Leverkusen’in elde ettiği bu başarıda, genç forvetin katkısı büyük oldu.

XABİ ALONSO’NUN AÇIKLAMALARI

Leverkusen’in Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Sparta Prag ile oynayacağı maç öncesinde konuşan Xabi Alonso, Boniface’in durumu hakkında şunları ifade etti: “Boniface ile ilgili bir durum söz konusu. Kulüple görüşmeler devam ediyor, bu yüzden beklememiz gerekiyor. Maça hazırlık sürecimiz değişmedi. Elbette (maç için) Boni olmadan hazırlandık. Ancak biraz daha bekleyip gelişmeleri görmemiz gerekecek.”

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