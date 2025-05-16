alparslan-bayraktar-duyurdu

ENERJİ GÜCÜNÜN YENİ ADIMLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin en modern derin deniz sondaj gemisi Abdülhamid Han’ı Göktepe-3 kuyusunda ziyaret etti ve burada gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Bakan, Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz’deki Göktepe-3 Kuyusu’ndaki çalışmalarının sona yaklaştığını belirterek, “Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız.” dedi. Bayraktar ayrıca Mavi Vatan’ın derinliklerinde yeni bir keşif yapmanın büyük arzuları olduğunu vurguladı.

ABDULHAMİD HAN’IN GÖREVİ

Bayraktar, açıklamalarında Karadeniz’deki gemilerin Sakarya Gaz Sahası’nda yeni keşif faaliyetleri içinde olduğunu ifade etti ve “Göktepe-3 kuyusu da bunlardan bir tanesi. Bir keşif kuyusu. Yavuz, Fatih ve Kanuni gemilerimiz şu anda Sakarya Gaz Sahası’nın üretimini geliştirirken, bu arada bulduğumuz boşlukta da 27 Mart’ta bu bölgede sondaja başladık. Abdulhamid Han, 19 Mayıs’ta buradaki görevini tamamlamış olacak.” sözlerini paylaştı.

SONUÇLAR CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN DUYURULACAK

Filyos’tan 180 kilometre uzaklıkta ve Bulgaristan-Türkiye Münhasır Ekonomik Bölgesi sınırına çok yakın bir lokasyonda bulunduklarını belirten Bayraktar, “2 bin 154 metrelik bir su derinliğinin ardından yaklaşık 3 bin 500 metre derinlikte sondaj devam ediyor. Birkaç güne kadar nihai testler bitecek ve bu sahayla alakalı neticeyi inşallah Cumhurbaşkanımız aracılığıyla milletimize ulaştırmış olacağız.” dedi.

ENERJİ İHTİYACIMIZI KARADENİZ’DEN KARŞILIYORUZ

Bugüne kadar Akdeniz’de 11, Karadeniz’de de 38 sondaj yaptıklarını söyleyen Bayraktar, “Kısa bir süre önce Karadeniz’deki üretimin ilk fazının tamamlandığının müjdesini vermiştik. 9 buçuk milyon metreküp günlük üretimle bugün 4 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz’den karşılar hale gelmiş durumdayız. Türkiye Yüzyılı vizyonunda biz enerjide bağımsız bir Türkiye hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

19 MAYIS’TA GABAR’DA BULUŞUYORUZ

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Şırnak Gabar’da olacaklarını dile getiren Bayraktar, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş ile birçok parti temsilcileriyle, milletvekillerimizle beraber Gabar’ı da yerinde göreceğiz. Bu iki proje, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için en önemli projeleri arasında yer alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.