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Spor

Alperen Şengün 4 Bin Sayıyı Geçti

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MAÇLARIN ÖZETİ

NBA’de dört karşılaşma gerçekleştirildi. Houston Rockets, Atlanta Hawks ile karşılaştı. Rockets forması giyen Alperen Şengün, bu mücadelede 29 dakika süre alarak 18 sayı ve 10 ribauntla “double-double” başarı gösterdi. Ayrıca, Alperen’in istatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da eklendi. Bu sezon, Alperen, kariyerinde toplam 4 bin 12 sayıya ulaştı.

ROCKETS’IN PERFORMANSI

Batı Konferansı’nda 32 galibiyet ve 14 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Rockets’ta, Jalen Green 25 sayı ve 7 ribaunt, Jae’Sean Tate ise 16 sayı ve 3 ribauntla takıma önemli katkı sağladı.

HAWKS’IN SIKINTILARI

Atlanta Hawks, art arda 6. yenilgisini alarak 25. mağlubiyetine ulaşmış oldu. Bu karşılaşmada Trae Young 21 sayı ve 9 asistle önemli bir performans sergilerken, De’Andre Hunter 16 sayı ve 5 ribauntluk katkıda bulundu.

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