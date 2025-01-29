Alperen Şengün 4 Bin Sayıyı Geçti

MAÇLARIN ÖZETİ

NBA’de dört karşılaşma gerçekleştirildi. Houston Rockets, Atlanta Hawks ile karşılaştı. Rockets forması giyen Alperen Şengün, bu mücadelede 29 dakika süre alarak 18 sayı ve 10 ribauntla “double-double” başarı gösterdi. Ayrıca, Alperen’in istatistiklerine 2 asist ve 1 top çalma da eklendi. Bu sezon, Alperen, kariyerinde toplam 4 bin 12 sayıya ulaştı.

ROCKETS’IN PERFORMANSI

Batı Konferansı’nda 32 galibiyet ve 14 mağlubiyetle ikinci sırada yer alan Rockets’ta, Jalen Green 25 sayı ve 7 ribaunt, Jae’Sean Tate ise 16 sayı ve 3 ribauntla takıma önemli katkı sağladı.

HAWKS’IN SIKINTILARI

Atlanta Hawks, art arda 6. yenilgisini alarak 25. mağlubiyetine ulaşmış oldu. Bu karşılaşmada Trae Young 21 sayı ve 9 asistle önemli bir performans sergilerken, De’Andre Hunter 16 sayı ve 5 ribauntluk katkıda bulundu.