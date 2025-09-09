Spor

Alperen Şengün, EuroBasket’e Damga Vurdu

A MİLLİ TAKIM YARI FİNALE YÜKSELDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile mücadele etti ve maçı 91-77’lik skorla kazanarak yarı finale yükseldi. Milli oyuncu Alperen Şengün, gösterdiği etkileyici performansla 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle triple-double yaptı.

ALPEREN TARİHE GEÇTİ

Alperen Şengün, bu başarısıyla EuroBasket tarihine adını yazdırdı. 23 yaşındaki basketbolcu, EuroBasket tarihinde triple-double yapan en genç oyuncu olurken, organizasyonda bu başarıya ulaşan 5. isim olmayı başardı. Daha önce EuroBasket tarihinde Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic de triple-double yapmıştı.

