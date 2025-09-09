Alperen Şengün, EuroBasket’e Damga Vurdu

A MİLLİ TAKIMIN YARI FİNALE YÜKSELİŞİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası çeyrek final karşılaşmasında Polonya ile karşı karşıya geldi. Bu mücadelede milli takım, 91-77’lik skorla üstünlük sağlayarak yarı finale yükseldi.

ALPEREN ŞENGÜN TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmada dikkatleri çeken isim ise Alperen Şengün oldu. 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistle mücadele eden Alperen, bu performansıyla triple-double yaparak EuroBasket tarihine geçti. 23 yaşındaki basketbolcu, bu organizasyonda triple-double yapan en genç oyuncu unvanını elde etti ve aynı zamanda tarih boyunca bu başarıyı gösteren 5. oyuncu oldu. Daha önce EuroBasket tarihinde Toni Kukoc, Andrei Mandache, Mateusz Ponitka ve Luka Doncic gibi isimler de triple-double yapmıştı.