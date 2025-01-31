Alperen Şengün: Giresun’dan NBA All-Star’a

ALPEREN ŞENGÜN’ÜN BAŞARISI

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 All-Star etkinliğine seçilen Alperen Şengün, bunu başaran ikinci Türk basketbolcu olarak genç yaşta tüm Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatıyor. 25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun’da doğan Alperen, daha çocuk yaşlarda basketbola olan ilgisiyle ailesinin ve çevresinin dikkatini çekmeyi başarıyor.

Türk BASKETBOL TARİHİ

Alperen dünyaya geldiğinde, Türk basketbolunun efsanelerinden Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur’un A Milli Erkek Basketbol Takımı’yla 2001 Avrupa Şampiyonası’nda final oynamasından henüz bir yıl geçmişti ve bu süreçte “12 Dev Adam” unvanını almışlardı. Çocukken bu efsanelerin videolarını izleyen Alperen Şengün, “örnek aldığım” dediği Mehmet Okur’un All-Star olduğu 2007 yılında sadece 5 yaşındaydı.