Alperen Şengün Tarihe Geçti NBA All-Star’da

Milli oyuncu Alperen Şengün, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star etkinliğinde üst üste ikinci kez sahne aldı. Finalde USA Stars, USA Stripes’ı 47-21 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Los Angeles Clippers’ın sahası Intuit Home’da düzenlenen etkinliğin son gününde, mini turnuva formatında All-Star maçları gerçekleştirildi. Yeni uygulamasında, ABD’li oyunculardan oluşan iki takım (USA Stars ve USA Stripes) ile Dünya Karması’nın 75. NBA All-Star karşılaşmaları, 12 dakikalık 4 oyun şeklinde yapıldı.

ALPEREN ŞENGÜN TARİHE GEÇTİ

Houston Rockets formasını giyen Alperen Şengün, All-Star maçına katılan ilk Türk oyuncu olarak kayıtlara geçti. 23 yaşındaki Alperen, 2007’de All-Star seçilen Mehmet Okur’un ardından bu başarıyı elde eden ikinci Türk basketbolcu oldu.

KATKISI ÖNE ÇIKTI

All-Star’daki ilk maçında Alperen Şengün’ün temsil ettiği Dünya Karması, USA Stars ile karşı karşıya geldi. Uzatma dakikalarına giden maçı USA Stars 37-35’lik skorla kazandı. Anthony Edwards, 13 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Dünya Karması’nda ise Victor Wembanyama’nın 14, Karl-Anthony Towns’ın ise 10 sayısı, maçı kazanmak için yeterli olmadı. 3 dakikalık süre alan Alperen Şengün, 4 ribaunt ve 2 asist ile katkı sağladı.