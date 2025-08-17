“Altay Bayındır’a Tepki Yağıyor”

MANCHESTER UNITED VE ARSENAL MAÇI

İngiltere Premier Lig’in açılış haftasında Old Trafford’da gerçekleşen büyük mücadelede Arsenal, Manchester United’ı 1-0 mağlup etti. Konuk ekip Arsenal’a galibiyeti getiren golü, 13. dakikada Calafiori attı. Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır, maça ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kalmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Arsenal sezona 3 puanla başlamış olurken, Manchester United puansız bir başlangıç yaptı. Londra ekibi, önümüzdeki hafta Leeds’i evinde ağırlayacak. Manchester United ise Fulham deplasmanına gidecek.

ALTAY BAYINDIR’A TEPKİLER

Manchester United’ın kalecisi Altay Bayındır, takımı adına başlangıç olarak çıktığı bu karşılaşmada yediği golle birlikte İngiliz taraftarların ağır eleştirilerine maruz kaldı. Kırmızı Şeytanlar’ın teknik direktörü Ruben Amorim, mücadele öncesi yaptığı açıklamada “Onana’nın bir sakatlığı yok. Bu maç için antrenmanda iyi performans gösteren futbolcuları seçtim.” dedi.

Arsenal, maçın 13. dakikasında köşe vuruşu kazandı. Declan Rice’ın kullandığı kornerde, Altay Bayındır’ın topu kontrol edememesi nedeniyle top kaleye yöneldi ve Calafiori, kale ağzında zamanında devreye girerek skoru 1-0 yaptı. Bu gol sonrasında Altay Bayındır, hem Manchester United taraftarlarının hem de kulüp efsanesi Gary Neville’ın tepkisini topladı.

NEVILLE’IN GÖRÜŞLERİ

Devre arasında Neville, “Altay Bayındır’ın daha güçlü olması gerekiyordu. Kendisine faul yapıldığını düşünerek itiraz etti, ama çevresinde bir oyuncu var ve ceza sahasında çok fazla itme çekme oldu. Yine de kalecinin orada daha kararlı durması gerekirdi. Saliba’nın faulü söz konusu değildi.” ifadesini kullandı.

TARAFTAR YORUMLARI

Daily Mail’de yer alan habere göre, Manchester United taraftarlarının Altay Bayındır hakkındaki yorumları dikkat çekti. Taraftarların ifadeleri arasında şunlar yer aldı: “Onana’nın Altay’dan daha iyi olduğunu kabul edemiyorum, ne kadar kötü bir dönem.” “Altay Bayındır, Andre Onana’dan bile daha kötü durumda.” “Hemen Donnarumma’yı satın alın! Aman Tanrım, yine aynı şeyleri yaşıyoruz!” “İki kalecimiz de başarısız, Donnarumma’yı alın! Elimizdeki en iyi seçenek Heaton!” şeklinde eleştiriler öne çıktı.