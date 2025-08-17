Altay Bayındır’a Tepki Yağıyor

Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford’da gerçekleştirilen bu önemli maçta, Arsenal 1-0’lık skorla galibiyeti elde etti. Kazanan tarafın golünü, 13. dakikada Calafiori kaydetti. Manchester United’da milli kaleci Altay Bayındır, maça ilk 11’de başlayarak 90 dakika boyunca sahada yer aldı. Bu sonuçla birlikte Arsenal, sezona 3 puanla başlarken, Manchester United ise puansız bir başlangıç yapmış oldu. Londra temsilcisi gelecek hafta Leeds’i ağırlayacakken, Manchester United ise Fulham deplasmanına gidecek.

ALTAY BAYINDIR’A TEPKİ

Manchester United kalecisi Altay Bayındır, karşılaşmada yediği gol nedeniyle İngiliz taraftarlarının tepkisini aldı. Takımın teknik direktörü Ruben Amorim, maç öncesinde “Onana’nın bir sakatlığı yok. Bu maçta kadroya antrenmanda iyi çalışan futbolcuları almaktan yana tercihimi kullandım.” diye konuştu. Arsenal, 13. dakikada köşe vuruşu kazandı. Declan Rice’ın kullandığı kornerde Altay Bayındır effektiv olamayarak topu kontrol edemezken, kale ağzında Calafiori durumu 1-0 yaptı. Bu gol sonrası, milli kaleci Manchester United taraftarları ve kulüp efsanesi Gary Neville’ın eleştirilerini topladı.

NEVILLE’DAN YORUM

Devre arasında konuşan Gary Neville, “Altay Bayındır’ın daha güçlü olması gerekiyordu. Kendisine faul yapıldığı için itiraz etti ve muhtemelen bundan dolayı şikayetçi olacak. Önünde bir oyuncu vardı ve ceza sahası içinde çok fazla itme, çekme oldu. Ancak kalecinin orada daha güçlü olması lazımdı. Saliba, Bayındır’a faullü bir harekette bulunmadı.” ifadelerini kullandı.

TAKIM TARAFTARLARI DA ELEŞTİRİYOR

Daily Mail’de yer alan haberde, Manchester United taraftarlarının Altay Bayındır için yaptığı yorumlara da dikkat çekildi. Taraftarlar, “Onana’nın Altay’dan yerine forma giymesini dilediğime inanamıyorum, hayatta olmak için ne güzel bir zaman.” “Altay Bayındır, Andre Onana’dan bile daha kötü.” “Hemen Donnarumma’yı satın alın! Aman Tanrım, yine başladık!” “Gidin ve Donnarumma’yı alın! İki kalecimiz de kötü. Elimizdeki en iyi seçenek Heaton!” şeklindeki ifadeleri kullandı.