Altay Bayındır’a Tepkiler Artıyor

İLK HAFTA MAÇINDA ARSENAL’IN GALİBİYETİ

İngiltere Premier Lig’in açılışında Manchester United, Arsenal ile karşılaştı. Old Trafford’da gerçekleşen bu heyecan dolu mücadelede kazanan takım, 1-0’lık skorla Arsenal oldu. Konuk ekibi galibiyete taşıyan gol, 13. dakikada Calafiori’den geldi. Manchester United’da yer alan milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11’de başlayarak 90 dakikayı tamamladı. Bu sonuçla Arsenal sezona 3 puanla giriş yaptı. Manchester United ise sezonu puansız kapatmış oldu. Londra temsilcisi, önümüzdeki hafta Leeds ile karşılaşacakken, Manchester United Fulham deplasmanında yer alacak.

ALTAY BAYINDIR’A YÖNELİK TEPKİLER

Manchester United kalecisi Altay Bayındır, ilk 11’de sahaya çıktığı maçta yediği gol nedeniyle İngiliz taraftarların tepkisini çekti. Kırmızı Şeytanlar’ın teknik direktörü Ruben Amorim, mücadele öncesi “Onana’nın bir sakatlığı yok. Bu maçta kadroya antrenmanda iyi çalışan oyuncuları almaktan yana tercihimi kullandım.” ifadelerini kullandı. Arsenal, maçın 13. dakikasında köşe vuruşu kazandı. Declan Rice’ın kullandığı kornerde, Altay Bayındır’ın topu kontrol edememesi sonrasında, kale ağzında Calafiori skoru 1-0’a taşıdı. Bu gol sonrasında milli kaleci, Manchester United taraftarları ve kulüp efsanesi Gary Neville’ın eleştirilerine maruz kaldı.

NEVILLE’DEN ELEŞTİRİ

Devre arasında konuşan Gary Neville, “Altay Bayındır’ın daha güçlü olması gerekiyordu. Kendisine faul yapıldığı için itiraz etti ve muhtemelen bundan dolayı şikayetçi olacak. Önünde bir oyuncu vardı ve ceza sahası içinde çok fazla itme çekme oldu. Ancak kalecinin orada daha güçlü olması lazımdı. Saliba, Bayındır’a faullü bir harekette bulunmadı.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

TARAFTAR GÖRÜŞLERİ

Daily Mail’in haberinde yer alan Manchester United taraftarlarının yorumlari dikkat çekti. Taraftarların Bayındır hakkında kullandığı ifadeler şöyle sıralandı: “Onana’nın Altay’dan yerine forma giymesini dilediğime inanamıyorum, hayatta olmak için ne güzel bir zaman.” “Altay Bayındır, Andre Onana’dan bile daha kötü.” “Hemen Donnarumma’yı satın alın! Aman Tanrım, yine başladık!” “Gidin ve Donnarumma’yı alın! İki kalecimiz de kötü. Elimizdeki en iyi seçenek Heaton!”