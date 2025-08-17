“Altay Bayındır’a Tepkiler Yağdı.”

MÜSABAKA VE SONUÇ

İngiltere Premier Lig’in açılış haftasında Manchester United ile Arsenal, Old Trafford’da karşı karşıya geldi. Arsenal, maçı 1-0 kazanarak sezona 3 puanla başladı. Bu galibiyete sebep olan golü, 13. dakikada Calafiori attı. Manchester United’ın milli kalecisi Altay Bayındır, ilk 11’de yer aldı ve 90 dakika sahada kaldı. Bu sonuçla Manchester United, sezona puansız bir başlangıç yapmış oldu. Önümüzdeki hafta Arsenal, Leeds takımı ile karşılaşacakken, Manchester United ise Fulham deplasmanına gidecek.

ALTAY BAYINDIR’A TEPKİLER

Manchester United kalecisi Altay Bayındır, karşılaşmada yediği gol sebebiyle İngiliz taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar, Bayındır için eleştirilerde bulundu. Kırmızı Şeytanlar’ın teknik direktörü Ruben Amorim, maç öncesinde “Onana’nın bir sakatlığı yok. Bu maçta kadroya antrenmanda iyi çalışan futbolcuları almaktan yana tercihimi kullandım.” ifadelerini kullandı.

MAÇIN ÇİĞNEMİŞ GOL MOMENTUMU

Arsenal, karşılaşmanın 13. dakikasında köşe vuruşu kazandı. Declan Rice’ın kullandığı kornerde Altay Bayındır topu kontrol edemedi ve top kale ağzında Calafiori’ye geldi. Calafiori, bu fırsatı değerlendirerek skoru 1-0’a taşıdı. Altay Bayındır bu gol sonrası Manchester United taraftarları ve kulübün efsanesi Gary Neville’ın tepkisini üzerine çekti.

NEVİL’İN GÖRÜŞLERİ

Devre arasında açıklamalarda bulunan Gary Neville, “Altay Bayındır’ın daha güçlü olması gerekiyordu. Kendisine faul yapıldığı için itiraz etti ve muhtemelen bundan dolayı şikayetçi olacak. Ancak kalecinin orada daha güçlü olması lazımdı.” yorumunu yaptı. Saliba’nın Bayındır’a faul yapmadığını ifade eden Neville, bu durumu eleştirdi.

TARAFTAR YORUMLARI

Daily Mail’da yer alan habere göre, Manchester United taraftarları Bayındır hakkında olumsuz yorumlar yaptı. Taraftarların ifadeleri arasında “Onana’nın Altay’dan yerine forma giymesini dilediğime inanamıyorum.” ve “Hemen Donnarumma’yı satın alın! Aman Tanrım, yine başladık!” gibi eleştiriler yer aldı. “Eldeki en iyi seçenek Heaton!” şeklinde bir diğer yorum da dikkat çekti.