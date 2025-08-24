Altay Bayındır, Premier Lig’de ilki başardı

MAÇIN DETAYLARI

İngiltere Premier Lig’in 2. haftasında Fulham ile Manchester United karşılaştı. Craven Cottage Stadyumu’nda gerçekleşen maç, 1-1’lik eşitlik ile sonuçlandı. Manchester United’ın golü 58. dakikada Leny Yoro tarafından atıldı. Fulham ise 73. dakikada Emile Smith Rowe ile karşılık vererek skoru eşitledi.

PENALTIDAN YARARLANAMADILAR

Konuk takım Manchester United’da Bruno Fernandes, 38. dakikada kazanılan penaltıyı kullanamadı ve bu fırsattan yararlanamadı. Takımda yer alan milli kaleci Altay Bayındır, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Bu beraberlik sonrası Fulham puanını 2’ye yükselterek 13. sırada yer aldı. Manchester United ise ilk puanını alarak 16. basamakta yer buldu. Fulham gelecek hafta Chelsea deplasmanında mücadele edecekken, Manchester United evinde Burnley’i ağırlayacak.

ALTAY BAYINDIR’IN PERFORMANSI

Karşılaşmanın 14. dakikasında kendi yarı sahasından uzun bir pas atan Altay Bayındır, Matheus Cunha ile topu buluşturdu. Brezilyalı oyuncu ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti fakat kaleci, son anda topu kornere çeldi. Altay, asistin kıyısından döndü. Bu sezon Premier Lig’de büyük bir gol fırsatı yaratan ilk kaleci olmayı başardı.