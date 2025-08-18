Altay’ın Hatası Eleştiri Getirdi!

MANCHESTER UNITED’IN İLK MAÇINDAKİ HÜSRAN

Manchester United, sezonun açılış maçında Arsenal karşısında sahasında 1-0’lık bir mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmada Altay Bayındır, takımının kalesinde görev yaptı. Milli kalecinin yediği gol, büyük bir hata içerdiği için eleştirilerin yanı sıra faul itirazlarına neden oldu. Bu durum, Altay Bayındır’ın Manchester United taraftarları ve kulübün efsanesi Gary Neville tarafından sert bir şekilde yorumlandı.

NEVILLE’IN YORUMLARI VE ELEŞTİRİLERİ

Devre arasında konuşan Gary Neville, “Altay Bayındır’ın daha güçlü olması gerekiyordu. Kendisine faul yapıldığı için itiraz etti ve muhtemelen bundan dolayı şikayetçi olacak. Önünde bir oyuncu vardı ve ceza sahası içinde çok fazla itme çekme oldu. Ancak kalecinin orada daha güçlü olması lazımdı. Saliba, Bayındır’a faullü bir harekette bulunmadı.” dedi.

ROY KEANE’DEN SERT ELEŞTİRİ!

Kulübün eski futbolcularından Roy Keane, Altay Bayındır ile ilgili sert ifadeler kullandı. “Kaleci, altı pas alanında kontrolü eline almalı. Defalarca söyledim. Orası sizin bölgeniz. Daha şiddetli, daha agresif olmalısınız. Altay çok zayıf ve yumuşak kaldı pozisyonda. Manchester United’ın kalecisine taraftar sert tepki göstermeli. Bu adamın kaleci olduğundan şüpheliyim. Okul çocuğu işi gibi. Hakeme bakma, kontrolü ele al.” diyerek tepkisini dile getirdi.

TARTIŞMA VE GÖRÜŞ AYRILIĞI

Keane’in eleştirileri sonrasında, programda yorumcu olan Micah Richards ile arasında bir tartışma yaşandı. Richards, United savunmasının oldukça zayıf olduğunu savunarak, “De Ligt’in içeri girebileceğini ve Mount’ın dışarı çıkabileceğini düşündüm. Roy’a katılıyorum, Altay çok daha iyisini yapmalıydı ama önünüzde çok sayıda oyuncu varken…” ifadelerini kullandı.