Altın 5 Bin Doları Bulabilir Mi?

Goldman Sachs, Federal Rezerv’in prestijinin zarar görmesi ve yatırımcıların varlıklarının çoğunu Hazine tahvillerinden külçe altına kaydırması durumunda, altının ons başına yaklaşık 5 bin dolara ulaşabileceğini belirtti. Analistler, özellikle Samantha Dart’ın da yer aldığı bir raporda, “Fed bağımsızlığının zarar gördüğü bir senaryo, muhtemelen daha yüksek enflasyona, hisse senetleri ve uzun vadeli tahvillerin fiyatlarının düşmesine ve doların rezerv para rolünün zayıflamasına yol açacaktır. Bunun karşısında, altın değer deposu olarak kurumsal güvene dayanmıyor.” diye ifade etti.

GELİŞMELERİ DESTEKLEYEN HUSUSLAR

Goldman Sachs’ın raporunda altın için olası senaryolar ele alındı. 2026 yılı ortasına kadar ons başına 4 bin dolara kadar bir artışın ana tahmini, 4 bin 500 dolarlık risk senaryosu ve özel sektöre ait ABD Hazine piyasa değerinin sadece yüzde 1’inin altına kayması durumunda 5 bin dolara ulaşabileceği tahminleri paylaşıldı. Bu yıl külçe altın, önde gelen emtialar arasında en yüksek performansı gösterdi ve bu haftanın başlarında değer kazanarak rekor seviyelere ulaştı. Bu artış, merkez bankalarının birikimlerinin artması ve Fed’in ABD’deki faiz oranlarını düşürme olasılığı üzerine yapılan spekülasyonlarla destekleniyor.

YATIRIMCI GÜVENİ VE FIRSATLAR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed üzerinde daha fazla kontrol sağlama çabaları ve Vali Lisa Cook’u görevden alma girişimleri de bu dönemde ek destek getirdi. Analistler, “Eğer özel sektöre ait ABD Hazine tahvil piyasasının yüzde 1’inin altına yönelirse ve diğer faktörler sabit kalırsa, altın fiyatının ons başına yaklaşık 5 bin dolara yükseleceğini öngörüyoruz. Sonuç olarak, altın, emtia sektöründe en yüksek güvenilirliğe sahip uzun vadeli önerimiz olmaya devam ediyor.” şeklinde yorum yaptı.