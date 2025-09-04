Altın 5000 Dolar Olabilir

FED’İN BAĞIMSIZLIĞI VE ENFLASYON ETKİSİ

Fed’in bağımsızlığının zayıflaması, yüksek enflasyona yol açabilir. Bu durum, hisse senetleri ve uzun vadeli tahvil fiyatlarının düşmesine ve dolayısıyla doların rezerv para birimi statüsünün zayıflamasına neden oluyor. Goldman Sachs’ın tahminine göre, ABD Hazine piyasasının özel mülkiyet kısmının yalnızca yüzde 1’i altına kaydırılırsa, altın fiyatı diğer tüm koşullar sabit kalmak kaydıyla ons başına yaklaşık 5.000 dolara yükselebiliyor.

ALTIN FİYATLARI VE OLASI SCENARYOLAR

Bloomberg’de yer alan bir habere göre, analistlerin yayımladığı notta, “Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi senaryosu büyük ihtimalle daha yüksek enflasyona, hisse senetleri ve uzun vadeli tahvil fiyatlarında düşüşe ve doların rezerv para birimi statüsünün zayıflamasına yol açacaktır. Buna karşılık altın, kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer saklama aracıdır” ifadeleri yer alıyor. Banka, altın için farklı olası senaryolar açıklıyor: 2026 ortasına kadar ons başına 4.000 dolara yükseliş öngören temel tahmin; 4.500 dolarlık bir “uç risk” senaryosu; ve ABD Hazine piyasasının özel kısmının sadece yüzde 1’inin altına yönelmesi hâlinde yaklaşık 5.000 dolarlık bir fiyat tahmini.

ALTIN PERFORMANSI VE MERKEZ BANKASI ETKİSİ

Altın, bu yıl en iyi performans gösteren emtialardan biri oldu. Yıl başından bu yana üçte birden fazla değer kazanarak bu hafta başında rekor seviyeye ulaştı. Bu yükselişin nedeni, merkez bankalarının altın alımları ve Fed’in ABD faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair beklentiler. Ayrıca, Başkan Donald Trump’ın Guvernör Lisa Cook’u görevden alma girişimi gibi Fed üzerinde daha fazla kontrol kurma hamleleri de ek destek sağlıyor. Analistler, “ABD Hazine piyasasının özel mülkiyete ait kısmının yalnızca yüzde 1’i altına kaydırılırsa, diğer tüm koşullar sabit kalmak kaydıyla altın fiyatı ons başına yaklaşık 5.000 dolara yükselebilir” diyor.

KÜRESEL PİYASALARDA ENDİŞELER

Goldman Sachs’ın “Emtialara Yatırım Yapın, Özellikle Altına” başlıklı raporunda, Cook’un görevden alınması ya da ABD Başkanı’nın eleştirileri gibi ABD Merkez Bankası’ndaki son gelişmelere dair detaylara yer verilmiyor. Ancak, ABD Merkez Bankası’nın konumuna yönelik meydan okumalar arttıkça küresel piyasalardaki üst düzey isimler, olası sonuçlara dair endişelerini dile getiriyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Fed’in bağımsızlığını yitirmesinin dünya için “ciddi bir tehlike” oluşturacağını söyledi. Spot altın, gün içindeki kaybını azaltarak en son ons başına 3.540 dolar seviyesinde işlem gördü ve çarşamba günü 3.578 doların üzerine çıkarak rekor kırdı.