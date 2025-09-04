Altın 5000 Dolar Olabilir

FİNANSAL DENGELERDE SORUNLAR DOĞABİLİR

Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi durumu, yüksek enflasyon, hisse senetleri ve uzun vadeli tahvil fiyatlarında düşüş ve doların rezerv para birimi statüsünün erozyona uğraması gibi sorunlara yol açabiliyor. Goldman Sachs’ın tahminlerine göre, eğer ABD Hazine piyasasının özel mülkiyetine ait kısmının yalnızca yüzde 1’i altına kaydırılırsa, altın fiyatının diğer koşullar sabit kalmak kaydıyla ons başına yaklaşık 5.000 dolara çıkabileceği belirtiliyor. Bloomberg’de yer alan haberde, analistlerden Samantha Dart’ın da bulunduğu ekip tarafından yayımlanan notta, “Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi senaryosu büyük ihtimalle daha yüksek enflasyona, hisse senetleri ve uzun vadeli tahvil fiyatlarında düşüşe ve doların rezerv para birimi statüsünün zayıflamasına yol açacaktır.” denildi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ BEKLENTİLERİN ARTMIŞ HİSSESİ

Banka, altın için farklı olasılıkları da sıraladı. 2026 ortasına kadar ons başına 4.000 dolarlık yükseliş, 4.500 dolarlık bir “uç risk” senaryosu ve ABD Hazine piyasasının özel kısmının yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda yaklaşık 5.000 dolara ulaşılabileceği tahminleri öne çıktı. Bu yıl altın, en güçlü performans gösteren emtialardan biri olmayı başardı. Yılın başından bu yana üçte birden fazla değer kazanarak bu hafta başında rekor seviyelere ulaştı. Bu yükselişin arkasında merkez bankalarının altın alımları ve Fed’in, ABD faiz oranlarını yakında düşüreceği beklentileri yatıyor.

FED ÜZERİNDEKİ ETKİLERİN ARTIKÇA ENDİŞELER ARTMAKTA

Son zamanlarda, Başkan Donald Trump’ın, Guvernör Lisa Cook’u görevden alma girişimi gibi hamleler, Fed üzerindeki kontrolü artırma çabaları ek destek sağladı. Analistler, “ABD Hazine piyasasının özel mülkiyete ait kısmının yalnızca yüzde 1’i altına kaydırılırsa, diğer tüm koşullar sabit kalmak kaydıyla altın fiyatı ons başına yaklaşık 5.000 dolara yükselebilir.” ifadelerini kullandı. Goldman Sachs’ın “Emtialara Yatırım Yapın, Özellikle Altına” başlıklı raporunda, Cook’un görevden alınması ya da ABD Başkanı’nın eleştirileri gibi son gelişmelere dair ayrıntılara yer verilmedi. Ancak, ABD Merkez Bankası’na yönelik meydan okumaların arttıkça küresel piyasalardaki etkili isimler olası sonuçlara dair endişelerini dile getirmekte. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da bunların arasında, Fed’in bağımsızlığını yitirmesinin dünya için “ciddi bir tehlike” oluşturacağını söyledi. Spot altın, gün içindeki kaybını azaltarak en son ons başına 3.540 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Çarşamba günü 3.578 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.