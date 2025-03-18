Altın Bozdurarak Banka Aldı İddiası

SAVCILIKTAKİ İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde örgüt kurma ve para aklama suçlamasıyla tutuklanan Erkan Kork’un savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı. Kork, “PayFix isimli firmanın yasadışı bahis siteleriyle herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır. Aksine, firma olarak yasadışı bahis benzeri oluşumları MASAK’a bildirmekteyiz. Ben şirketlerim üzerinden bahis oynatmadım, bahis oynanmasına aracılık etmedim, yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadım ve hiçbir şekilde suç örgütü kurmadım.” sözlerini dile getirdi.

ASILSIZ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Kork, savcılıktaki ifadesinde, “Tespit yapıldığı söylenen durumların hepsi yersizdir. Ben hiçbir zaman şirket maillerim dışında kendi mail adresimi kurtarma maili olarak eklemedim. Bu durumun bana karşı yapılmış bir düzmece olduğunu düşünmekteyim. Mail hesabını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine üyelik kaydı açmadım. Bu durum, beni itibarsızlaştırmak adına kurgulanan bir senaryodur.” dedi. Ayrıca gizli tanık Cesur’un beyanlarını da kabul etmediğini belirterek, “Bu şahıs, firmam için faaliyet geliştirme amacıyla 2022 yılında benden 1,5 milyon lira para aldı ve bundan kaynaklı olarak elimde senedi vardır. Bu şahıs, taahhüt ettiği işleri yapmadığı için kendisinden senet aldım.” ifadelerini kullandı.

GİZLİ TANIK HAKKINDAKİ İDDİASINI KONUŞTU

Kork, gizli tanığın kendisine düşmanlık beslediğini belirtti. “Avukatlık mesleğinden ötürü, bu senedin icra edilerek tahsil edilmemesi ve kendisine aciz vesikası alınması durumunda mesleğini kaybetme ihtimali olduğunu bildiği için, hakkımda asılsız iddialarda bulunduğunu düşünüyorum.” şeklinde konuştu. Ayrıca, MASAK’ın raporuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kork, “Bahse konu para transferleri, banka satın alma dönemimde mevcut olan altın ve ziynet eşyalarının faturalı olarak bozdurulması ve hesabıma yatırılması işlemidir.” dedi.

YASA DIŞI FAALİYETLERİ AÇIKLADI

Kork, şirketlerinde yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek amacıyla özel birimler oluşturduklarını, “Bahisle mücadele kapsamında her gün bin ila bin 500 arasında hesap kapatmaktayız. Bu da yasa dışı bahisle mücadele ettiğimizin açık bir göstergesidir.” diyerek vurguladı. Yasa dışı bahisten elde edilen parayı aklamadığını ve suç örgütü kurmadığını tekrarladı.

ÜÇ ÖDEME KURULUŞUNA YASAK GETİRİLDİ

Yasa dışı bahis soruşturmasında ismi geçen üç ödeme kuruluşuna yönelik de harekete geçildi. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, PayFix, Aypara ve İninal’ın tüm faaliyet izinlerinin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte, 30 Eylül 2024 tarihli… devamında 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur.” ifadesi yer aldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİNE DEĞİNİLDİ

Soruşturma kapsamında Bankpozitif, PayFix ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da arasında bulunduğu 21 kişi tutuklandı. Operasyon sürecinde 59 şüpheliye baskın düzenlendi ve 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Bankpozitif, Flash TV ve PayFix, devlet kontrolüne geçti.

KURULUŞUNUN TEMELİ

Savcılık soruşturmasına göre, Erkan Kork, 2014 yılında Troyin Bilişim şirketi ile finans sektörüne giriş yaptı ve yasa dışı bahis gelirleriyle “PayFix” isimli ödeme kuruluşunu kurdu. PayFix’in finansal altyapısı kullanılarak yasa dışı bahis baronlarının paralarını akladığı öne sürüldü. MASAK ve Merkez Bankası raporlarında, PayFix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi ve bu işlemlerde toplam 211 bin 109 hesap kullanıldığı belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis işlemleriyle bağlantısının bulunduğu ifade edildi.