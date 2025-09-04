Altın Fiyatı 5000 Dolar Olabilir

FED’İN BAĞIMSIZLIĞININ ZEDELENMESİ VE ETKİLERİ

Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi ihtimalinin, daha yüksek enflasyona, hisse senetleri ve uzun vadeli tahvil fiyatlarının düşmesine ve doların rezerv para birimi statüsünün zayıflamasına yol açabileceği öne çıkıyor. Goldman Sachs’ın öngörülerine göre, ABD Hazine piyasasının özel mülkiyete ait kısmının yalnızca yüzde 1’i altına kaydırıldığı takdirde, altın fiyatı diğer tüm koşullar sabit kalarak ons başına yaklaşık 5.000 dolara yükselebiliyor.

ANALİSTLERDEN ALTIN YORUMU

Bloomberg’de yayımlanan habere göre, Samantha Dart’ın da bulunduğu analistlerin ortaya koyduğu notta, “Fed’in bağımsızlığının zedelenmesi ihtimali büyük ihtimalle daha yüksek enflasyona, hisse senetleri ve uzun vadeli tahvil fiyatlarında düşüşe ve doların rezerv para birimi statüsünün zayıflamasına yol açacaktır. Buna karşılık altın, kurumsal güvene bağlı olmayan bir değer saklama aracıdır” deniliyor. Bankanın metal için belirlediği farklı senaryolar arasında; 2026 ortasına kadar ons başına 4.000 dolara yükselebilecek temel tahmin; 4.500 dolarlık bir “uç risk” senaryosu ve ABD Hazine piyasasının özel kısmının sadece yüzde 1’inin altına yönelmesi durumunda 5.000 dolara ulaşabilecek fiyat tahmini yer alıyor.

ALTIN FİYATINDAKİ YÜKSELİŞ

Bu yıl altın, en yüksek performans gösteren emtialardan biri haline geldi. Yıl başından itibaren üçte birden fazla değer kazanarak bu hafta başında rekor seviyeye ulaştı. Bu artışta, merkez bankalarının altın alımları ve Fed’in ABD faiz oranlarını düşürmeye başlayacağına dair olan beklentiler etkili oldu. Son günlerde Başkan Donald Trump’ın, Guvernör Lisa Cook’u görevden alma girişimi de dahil olmak üzere, Fed üzerinde daha fazla kontrol sağlama çabaları ek destek sunuyor.

Analistler, “ABD Hazine piyasasının özel mülkiyete ait kısmının yalnızca yüzde 1’i altına yönlendirilirse, diğer tüm koşullar sabit kaldığında, altın fiyatı ons başına yaklaşık 5.000 dolara yükselebilir” şeklinde yorum yapıyor. Goldman Sachs’ın “Emtialara Yatırım Yapın, Özellikle Altına” başlıklı raporunda ise Cook’un görevden alınması ya da ABD Başkanı’nın eleştirileri gibi son gelişmelere dair ayrıntılara yer verilmedi. Ancak, ABD Merkez Bankası’nın konumuna olan meydan okumalar arttıkça küresel piyasalardaki önemli kişiler, olası sonuçlara dair endişelerini dile getiriyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde da bu durumun, Fed’in bağımsızlığını yitirmesinin dünya için “ciddi bir tehlike” yaratacağını ifade etti.

SPOT ALTIN FİYATI

Spot altın, gün içindeki kaybını azaltarak en son ons başına 3.540 dolardan işlem gördü. Çarşamba günü ise 3.578 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.