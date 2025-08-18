Altın Fiyatı, Ukrayna’ya Yöneldi

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTEN SONRA YENİDEN YÜKSELİYOR

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Rusya ile barış anlaşmasını görüşmek üzere yapacağı görüşmeye odaklanmasıyla, seansın başlarında iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine dokunduktan sonra ons başına 3.350 doları aştı. Zelenski, bugün ilerleyen saatlerde Trump ile buluşacak ve önemli Avrupa liderleri de bu görüşmeye katılacak. Bu durum, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında geçen Cuma günü gerçekleşen ve ateşkes konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilemeyen ancak Putin’in Avrupa ve ABD’nin savaşın sonlandırılması için nihai bir anlaşma çerçevesinde Ukrayna’ya güçlü güvenlik garantileri sunmasına izin vermeyi kabul ettiği büyük zirvenin ardından ortaya çıkıyor.

PİYASALAR FED’İN AÇIKLAMALARINI BEKLİYOR

Bu arada, piyasalarda Eylül ayında yaşanabilecek faiz indirimi beklentileri artarken, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’ndaki konuşması ve Fed’in son toplantısına ait tutanaklar dikkatle takip ediliyor.

ONS ALTIN VE GRAM ALTIN FİYAT DÜZENLEMELERİ

Ons altın güne 3.336 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 3.323 dolar, en yüksek ise 3.352 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda 3.352 dolardan işlem görmeye devam ediyor. Öte yandan gram altın güne 4.378 liradan giriş yaptı. Gün içinde en düşük 4.370 lira, en yüksek de 4.408 lira seviyeleri görüldü. Şu an gram altın 4.407 liradan alıcı buluyor.