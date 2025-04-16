Altın Fiyatları 4 Bin Lirayı Geçti!

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM VE TİCARET SAVAŞLARI

ABD ve Çin arasındaki artan gerilim ticaret savaşlarının belirsizliğini artırıyor. Bu durumu güvenli liman olarak görülen altın ile birlikte yaşanan talep artışı takip ediyor. Ons altın 3 bin 287 doları görebilirken, gram altın 4 bin 20 TL seviyesinden işlem görüyor. Gram altın rekor kırarken, çeyrek altın 6 bin 670 lira ve Cumhuriyet altını ise 26 bin 580 liradan satılıyor. Altın fiyatlarının 4 bin liranın üzerine çıkması beklenmedik bir hal aldı. Finans analisti İslam Memiş, ani yükselişle ilgili olarak “Gram altın için 2025 yılına ilişkin 4500 TL hedefini koruyorum. Yılın başında beklenen yükselişler beklenenden erken geldi. Altının ani yükselişi sonrası ‘yüksekten satayım, düşünce geri alırım’ düşüncesiyle altın bozduran küçük yatırımcılar dikkat. Bu düşünce artık geçersiz” açıklamasında bulundu.

REKORLARA YENİSİ EKLENECEK

Altın fiyatlarının rekor artışları devam etmekte. Altın ve Piyasa Uzmanı Ertan Tunçbilek, yükselişin süreceğini kaydetti. Tunçbilek, yılsonu itibarıyla altının gramının 5 bin 500-6 bin TL aralığında olacağını öngörüyor ve “Bu yükseliş sürecek” diyor. Altın fiyatlarındaki yükselişin sebebi olarak psikolojik sınırların aşılmasını gösteren Tunçbilek, küresel piyasalardaki belirsizliğin, dünya liderlerinin tutarsız açıklamalarının, merkez bankalarının altına olan taleplerinin ve yaklaşan düğün sezonunun etkili olduğunu vurguluyor.

YIL SONU TAHMİNLERİ

Altın fiyatlarının mevcut yükselişi devam ederken, geçen yılın sonunda 3 bin TL civarında olan gram altının şu an 4 bin 100 lira civarına yaklaşması dikkat çekiyor. Tunçbilek, yıl sonunda 5.500-6 bin lira civarına ulaşabileceğini belirtirken, “Pazartesi 3 bin 780 lira civarındaydı. Hafta başından beri 400 TL’lik bir artış oldu. Daha da hızlanarak gidecek gibi görünüyor” diyor.

ONS ALTIN FİYATI TAHMİNLERİ

3294 dolar seviyesindeki altının ons fiyatı yönünde de yıl sonu beklentileri artmış durumda. Altın uzmanı Ertan Tunçbilek, “Yıl sonu itibarıyla altının ons fiyatının 3500-3750 dolar, hatta 4 bin dolar olacağı söyleniyor piyasalarda. Makulu 3750 dolar civarlarında kapanacağı yönünde” ifadesini kullanıyor.