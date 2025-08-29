Altın Fiyatları Artacak Mı? Ekonomistler Tahmin Ediyor

ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEYEN GELİŞMELER

Son günlerde meydana gelen gelişmeler altın fiyatlarına yukarı yönlü bir destek sağlıyor. Özellikle 17 Eylül’de gerçekleşecek olan Fed toplantısında faiz indirimine gidilme beklentisi, altın piyasasını güçlendiren bir unsur olarak öne çıkıyor. Ayrıca, KKM’den çıkan paranın altına yansımasının gerçekleşebileceği vurgulanıyor. Eylül ayında gram altının 5 bin liraya yükselmesi öngörülüyor.

EKONOMİST AÇIKLAMALARI

Sözcü TV’de konuşan Ekonomist Devrim Akyıl, altın fiyatları hakkında bilgiler verdi. Akyıl, “Trump’ın Fed’e olan tutumu çok önemli çünkü orada müdahale ile faiz indirimlerini gündeme gelme ihtimali var” diyerek, Fed’in yapacağı her faiz indirimimin güvenli liman talebini artıracağını ifade ediyor. Güvenli limanlar arasında altın, gümüş ve platin, diğer yatırım araçlarıyla karşılaştırıldığında dikkat çeken yükselişler sergileyebilir.

DÖNGÜLER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Akyıl, “9 ve 10 yıllık döngüler var ve biz o döngüdeyiz” diyerek, bu süreçte altında yükselişin devam edebileceğini belirtiyor. Özellikle Eylül-Kasım gibi dönemlerde, Trump’ın hamleleri ve Rusya-Ukrayna savaşının altına destek vereceğini bildiriyor. Eylül ayının oldukça ilginç geçeceğini, yurtdışı borsalardaki aşırı şişkinliklerin düzeltmelere yol açabileceğini aktarıyor. Bu durumlarda altın ve gümüşün güvenli liman olarak tercih edilebileceğini vurguluyor.

KISA VADELİ DALGALANMALAR

Ancak Akyıl, piyasalarda kısa vadeli bir çöküş yaşanırsa, kısa süreli bir geri çekilmenin mümkün olabileceğini de hatırlatıyor. Mevcut durumda faizlerde bir yumuşama dalgası olduğunu, buna ek olarak Japonya’nın faizlerini yükseltme ihtimalinin bulunduğunu ifade ediyor. Eğer Japonya’dan faiz artırımı gelir ise, piyasalarda sert dalgalanmaların meydana gelebileceği sinyallerini veriyor.