Altın Fiyatları: Bugünkü Güncel Durum Ne?

ALTIN FİYATLARINDAKİ HAREKETLİLİK DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarındaki dalgalanma, 30 Ocak 2025 Perşembe günü de yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından alınan faiz kararı sonrasında yükselen bir trend sergileyen altın fiyatları, özellikle Kapalıçarşı’da yakından izleniyor. Altın fiyatlarında güncel durumu aktarıyoruz. Fed’in faiz oranı açıklaması öncesinde, altın fiyatları yükseliş gösterdi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın vergi tehditleri ile birlikte piyasalarda Fed’in kararına odaklanıldı. Fed, faiz kararından sonra altın piyasalarını harekete geçirdi. Banka, gösterge faizi beklentilere uygun olarak yüzde 4,50 seviyesinde sabit bıraktı. Karar öncesinde 2751 dolar olan ons altın, açıklama sonrası 2746 dolara düştü. Faiz kararı öncesi 3166 TL’ye ulaşan gram altın ise sonrasında 3161 TL’de işlem gördü. Fed Başkanı Jerome Powell’in açıklamalarının ardından, altının ons fiyatı 2757 dolara, gram altın ise 3173 TL’ye çıktı.

ALTIN FİYATLARI DETAYLARI

Çeyrek altın fiyatları şu şekilde; Alış: 5.126,00 TL, Satış: 5.217,00 TL. Gram altın fiyatları ise; Alış: 3.177,25 TL, Satış: 3.177,68 TL. Yarim altın fiyatları; Alış: 10.324,00 TL, Satış: 10.435,00 TL. Tam altın fiyatı; Alış: 20.584,00 TL, Satış: 20.784,00 TL. Altın/ons fiyatı; Alış: 2.760,36 TL, Satış: 2.760,83 TL. Ata altın fiyatları; Alış: 21.139,00 TL, Satış: 21.326,00 TL. 22 ayar bilezik gramı fiyatları ise; Alış: 2.879,81 TL, Satış: 3.043,63 TL.