Altın Fiyatları Dalgalanmaya Devam Ediyor

ALTIN PİYASASINDA HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Altın piyasasında devam eden hareketlilik, küresel ekonomik gelişmelerle şekilleniyor. Özellikle ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının geriliminin azalması, Rusya-Ukrayna savaşındaki olası barış ihtimali ve ABD’nin faiz politikası, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI DİNAMİK BİR GÖRÜNÜM SERGİLİYOR

Son dönemlerde rekor seviyelere ulaşan altın, yatırımcıların güvenli liman arayışı ile yükseliş trendine girdikçe yani dinamik bir görünüm sergiliyor. Fakat, ABD’de enflasyonun dört yılın en düşük seviyesine inmesi, Fed’in faiz indirimi beklentisini artırarak altının yönünü belirleyen önemli unsurlardan biri haline geldi.

GRAM ALTINDA DÜŞÜK RİSK YÜKSEK KAZANÇ

Gram altın, yıl başından bu yana yüzde 36 kazanç sağladı. Mayıs ayı itibarıyla ise şimdiye kadar yüzde 1,44 oranında değer kazandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 3.238 dolardan başlıyor. Gün içinde 3.206 dolar ile 3.252 dolar arasında dalgalanma gösteriyor ve şu an 3.221 dolardan işlem görüyor.