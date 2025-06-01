Altın Fiyatları Düşebilir, Makas Açılacak

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların alım yapma konusunda belirsizlik yaşamasına neden oluyor. Finans Uzmanı İslam Memiş’ten bu konuyla ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

Kritik Süreç Devam Ediyor

Finans Uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altınla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fiyatlarındaki durağan seyru hakkında konuşan Memiş, piyasada bir dinlenme sürecinin devam ettiğini ve yatırımcıların temkinli davranmalarının önemini vurguladı.

Ons Altında Düşüş Beklentisi

Memiş, ons altının 3 bin 289 dolar seviyesinde kapanış yaptığını ve dar bir bantta hareket ettiğini belirtti. “Gelgitler yaşıyor” ifadesini kullanan Memiş, yatırımcılara izleme pozisyonunu sürdürmelerini önerdi.

Gram Altında Dikkat Edilmesi Gereken Aralık

Gram altın fiyatları hakkında da bilgi veren Memiş, 4 bin 100 ile 4 bin 200 TL aralığının takip edilmeye devam etmesi gerektiğini vurguladı. Kurban Bayramı öncesinde TL bazlı bir hareketlilik beklerken, altın bozumlarında makas aralığının açılabileceği ve fiyatların düşük seyredeceği tahmininde bulundu. Gram altının 4 bin 100 TL’nin altına düşmesini bekleyen Memiş, yatırımcılara acele etmemeleri gerektiğini hatırlattı. “Son alım için tekrar beklemeye devam ediyoruz.” diyen Memiş, olası fiyat düşüşlerinin alım fırsatı sunabileceğini ifade etti.