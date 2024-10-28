“Altın Fiyatları Düşüş Gösterdi”

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FAİZ İNDİRİMİ

Jeopolitik risklerin yükselmesi, merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girmesi ve ABD seçimlerindeki belirsizlik, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor. Türkiye ile uluslararası piyasa arasında oluşan kilogram başına 3 bin 500 dolarlık fark, iç piyasada altın talebini olumsuz yönde etkiliyor. Takı altında hacim son yılların en düşük seviyesine inerken, ihracat tarafı da bu farksızlıktan olumsuz etkileniyor. Sektör temsilcileri bu dönemi son yılların en sıkıntılı yılları olarak nitelendiriyor. İmalat ve atölyeleri vurmaya başlayan gelişmeler ışığında, Kuyumcukent ve diğer bölgelerdeki atölyeler, uzun bir aradan sonra ilk kez 10-15 gün kapatma kararı aldı. Bu durumun devam etmesi halinde tamamen kapanma ve işten çıkarmaların yaşanabileceği endişeleri yükseliyor. Yabancıların yanı sıra yerli üreticilerin de Dubai, Mısır ve Irak gibi ülkelerde yerli ortaklarla işbirliği yaparak, üretim üslerini yurtdışına taşımaya başladığı öğreniliyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİMLER

Haftanın ilk işlem gününde, gram altın yüzde 0,19 değer kaybederek 3.023,63 TL’den satılıyor. Ons altın ve Dolar/TL bazında yapılan hesaplamalara göre gram altın, 2.737,12 TL seviyesine geriliyor. Saat 19:40 itibarıyla güncel altın fiyatları şu şekilde belirleniyor: