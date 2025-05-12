Altın Fiyatları Düşüşte, Kaç TL?

ALTIN FİYATLARINDAKİ GÜNCEL DURUM

Altın fiyatları, 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü alım-satım yapmak isteyenler için araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Çin’e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a indirecek. Aynı şekilde, Çin de ABD’ye uyguladığı yüzde 125’lik vergiyi yüzde 10’a çekiyor. Bu indirimlerin 90 gün süreyle geçerli olduğu belirtiliyor. Anlaşmanın ardından güvenli liman talebi azaldı ve bu da altın fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Ons altın fiyatı 3.200 dolara gerilerken, gram altın 4.000 TL seviyelerine kadar düştü.

FİYAT DETAYLARI

Peki, 12 Mayıs 2025 itibarıyla Cumhuriyet, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bileziğin fiyatları ne kadar? Bugün gram altın, 4144 liradan işlem görmeye başladı. Gün içerisinde en düşük 4062 lira, en yüksek 4144 lira seviye görüldü. Saat 11.30 itibarıyla gram altın fiyatı 4019 liradan alıcı buluyor.

Gram altın fiyatları şu şekilde:

– **Gram Altın**

Alış: 4.018,4880

Satış: 4.019,0360

– **Altın/Ons Fiyatı**

Alış: 3.323,8900

Satış: 3.326,0800

– **Çeyrek Altın Fiyatı**

Alış: 6.426,3900

Satış: 6.567,7600

– **Cumhuriyet Altını Fiyatı**

Alış: 25.709,3200

Satış: 26.194,4500

– **Tam Altın Fiyatı**

Alış: 27.116,00

Satış: 27.334,00

– **Ziynet Altını Fiyatı**

Alış: 25.713,90

Satış: 26.199,13

– **Ata Altın Fiyatı**

Alış: 27.708,39

Satış: 28.407,93

– **14 Ayar Bilezik Grami Fiyatı**

Alış: 2.276,14

Satış: 3.227,15

– **22 Ayar Bilezik Grami Fiyatı**

Alış: 3.794,23

Satış: 4.000,84

– **Gremse Altın Fiyatı**

Alış: 67.373,00

Satış: 68.439,00