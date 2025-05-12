Altın Fiyatları Düşüyor, 22 Ayar Ne?

Altın fiyatları 12 Mayıs 2025 Pazartesi gününde alım-satım gerçekleştirmek isteyenler için merak konusu oldu. ABD, Çin’e uyguladığı gümrük vergisini yüzde 145’ten yüzde 30’a indirirken, Çin de ABD’ye uyguladığı yüzde 125’lik vergiyi yüzde 10’a çekti. Bu indirimlerin 90 gün boyunca geçerli olacağı belirtiliyor. Anlaşma sonrasında güvenli liman talebi düşerken, ons altın 3.200 dolara, gram altın ise 4000 TL seviyesine geriledi. Bugün ise Cumhuriyet altını, ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatları nasıl? 12 Mayıs 2025 Altın fiyatları canlı takip ekranında karşınızda.

ALTIN FİYATLARINDA HABERLER

Gram altın güne 4144 TL’den başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 4062 TL, en yüksek ise 4144 TL seviyeleri görüldü. Süreç içerisinde gram altın fiyatı saat 11.30 itibarıyla 4019 TL’den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

– Alış: 4.018,4880 TL

– Satış: 4.019,0360 TL

ALTIN/ONS FİYATLARI

– Alış: 3.323,8900 USD

– Satış: 3.326,0800 USD

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

– Alış: 6.426,3900 TL

– Satış: 6.567,7600 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

– Alış: 25.709,3200 TL

– Satış: 26.194,4500 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

– Alış: 27.116,00 TL

– Satış: 27.334,00 TL

ZİYNET ALTINI FİYATLARI

– Alış: 25.713,90 TL

– Satış: 26.199,13 TL

ATA ALTIN FİYATLARI

– Alış: 27.708,39 TL

– Satış: 28.407,93 TL

AYAR BİLEZİK FİYATLARI

– 14 Ayar Bilezik Gram: Alış: 2.276,14 TL, Satış: 3.227,15 TL

– 22 Ayar Bilezik Gram: Alış: 3.794,23 TL, Satış: 4.000,84 TL

GREMSE ALTIN FİYATLARI

– Alış: 67.373,00 TL

– Satış: 68.439,00 TL