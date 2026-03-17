Altın Fiyatları En Düşük Seviyeye Yaklaştı

altin-fiyatlari-en-dusuk-seviyeye-yaklasti

Altın fiyatları, ons başına yaklaşık 5 bin 33 dolara kadar yükseldi ancak Orta Doğu’daki çatışmaların enflasyon ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendiren yatırımcıların etkisiyle son bir aydır en düşük seviyelere yakın seyrediyor. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışma üçüncü haftasına girmişken, İran bölgedeki enerji altyapısına yönelik saldırılarını artırırken, ABD Başkanı Trump, İran’ın Harg Adası’ndaki petrol tesislerine doğrudan saldırıda bulunulabileceği uyarısında bulundu. Bu sürdürülen çatışma, enerji fiyatlarını yükseltirken, artışların enflasyonu daha da tırmandırabileceği ve merkez bankaları arasında daha şahin bir duruş sergilenmesine yol açacağı endişelerini artırıyor. Federal Rezerv’in bu hafta faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası gibi diğer büyük merkez bankalarının da mevcut politikalarını sürdürmesi öngörülüyor.

ONS ALTIN FİYATI

Ons altın, güne 5 bin 10 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 995 doları gören altın, en yüksek 5 bin 33 dolara kadar çıktı. Şu anda 5 bin 30 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, güne 7 bin 110 liradan giriş yaptı. Gün içerisinde en düşük 7 bin 98 lira, en yüksek ise 7 bin 152 lira seviyelerine ulaştı. Şu an 7 bin 147 liradan alıcılara sunuluyor.

GÜMÜŞTE HAREKETLİLİK

Gümüş fiyatları, yavaş seyreden bir durumda küçük oynamalar gösterdi. Son aylardaki tarihi rekor seviyelerinin oldukça altında bulunan gümüş, İran’daki savaşın gidişatına bağlı olarak dalgalanma yaşıyor. Gümüşün kazanımları, 2026 yılı için beklenen 67 milyon onsluk arz açığı ve elektronik sektörden gelen güçlü endüstriyel taleple destekleniyor.

ONS GÜMÜŞ FİYATI

Ons gümüş, güne 80,87 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 79,86 dolar, en yüksek 82,23 doları gördü. Şu anda 82,19 dolardan işlem görmekte.

GRAM GÜMÜŞ FİYATI

Gram gümüş, güne 115,09 liradan başlarken, gün içerisinde en düşük 113,65 lira, en yüksek de 117,05 lira seviyesine ulaştı. Şu an 117 liradan alıcı buluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

