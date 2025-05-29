Altın Fiyatları Güçsüz Seyrediyor

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Altın fiyatları zayıf bir seyir izliyor. ABD ekonomisine dair kaygılar ve ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni ek gümrük tarifeleri, altının kararsız bir seyir izlemesine neden oluyor. Trump’ın bu tür hamleleri, ABD borsalarındaki yükseliş ile birleşince altın fiyatlarının ivme kazanmasını engelliyor.

ONS ALTIN FİYAT BİLGİLERİ

Ons altın güne 3289 dolardan start veriyor. Gün içerisinde en düşük 3245 dolara gerilerken, en yüksek 3294 dolara kadar yükseldi. Şu an ise ons altın 3272 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDAKİ GÜN İÇİ DEGİŞİMLER

Gram altın ise 4132 liradan açılış yaptı. Gün içinde en düşük 4081 lira, en yüksek ise 4142 lira seviyeleri görüldü. Şu an gram altın 4115 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATI

Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 4095 lira, satış fiyatı ise 4152 lira olarak belirlendi.