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Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle Başladı

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ALTININ GRAM FİYATI DÜŞÜYOR

Cuma günü, ons altındaki düşüşle birlikte değer kaybeden altının gram fiyatı 3 bin 351 liradan günü kapattı. Bu durum, piyasada altının değerinin nasıl değiştiğini gösteriyor.

Yeni haftaya girerken altının gram fiyatı yukarı yönlü bir başlangıç yapıyor ve şu an 3 bin 364 lira seviyelerinde seyrediyor. Aynı zamanda, çeyrek altın 5 bin 560 liradan, Cumhuriyet altını ise 22 bin 170 liradan işlem görüyor.

ONS ALTINDAKİ DEĞİŞİM

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,2 primle 2 bin 865 dolardan alıcı buluyor. Bu gelişmeler, yatırımcılar için altın piyasasında önemli bir döneme işaret ediyor.

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