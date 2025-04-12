Altın Fiyatları Rekor Kırıyor

ABD-Çin GERİLİMİ YATIRIMCILARI ALTINA YÖNLENDİ

Son günlerde ABD ile Çin arasındaki gerginlik, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesine yol açtı. Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı, en düşük 3 milyon 950 bin lira ve en yüksek 3 milyon 998 bin lirayı gördü. Dün gün sonunda fiyat, yüzde 2,8 artışla 3 milyon 989 bin lira seviyesine ulaştı. Ayrıca, serbest piyasada gram altın 3.959,59 TL’den, çeyrek altın ise 6.596,00 TL’den işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINA İLGİ ARTARAK DEVAM EDİYOR

Altın alım satımı gerçekleştirecek olanlar, “Altın fiyatları ne kadar?” diye sormaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları, yatırımcılar tarafından en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

SON FİYAT BİLGİLERİ

12 Nisan 2025 itibarıyla altın fiyatları şu şekildedir:

12 Nisan 2025 gram altın fiyatı:

Alış: 3.957,73 TL

Satış: 3.959,59 TL

12 Nisan 2025 çeyrek altın fiyatı:

Alış: 6.483,00 TL

Satış: 6.596,00 TL