Altın Fiyatları Rekor Seviyede Şuanda

Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 tarihli verilerle yatırımcıların araştırmalarında önemli bir yer tutuyor. Altın piyasasında gözlemlenen yükseliş dikkat çekiyor. Gram altın fiyatı, gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine giderek tarihin en yüksek değerine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatındaki artış da dikkat çekiyor. Gün içinde yüzde 0,3 oranında bir artışla 3 bin 400 dolar bandını aşan ons altın, 3 bin 406 dolara yükselerek 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte 28 Ağustos 2025 altın fiyatları ile ilgili güncel veriler…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.494,14 TL

Satış: 4.494,56 TL

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.400,73 USD

Satış: 3.401,43 USD

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.190,62 TL

Satış: 7.348,61 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.762,48 TL

Satış: 29.304,53 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 29.149,00 TL

Satış: 29.318,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.332,99 TL

Satış: 14.693,99 TL

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 28.755,83 TL

Satış: 29.298,10 TL

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 29.629,16 TL

Satış: 30.368,77 TL

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.451,29 TL

Satış: 3.425,36 TL