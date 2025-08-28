Altın Fiyatları Rekor Seviyede Şuanda

Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 tarihli verilerle yatırımcıların araştırmalarında önemli bir yer tutuyor. Altın piyasasında gözlemlenen yükseliş dikkat çekiyor. Gram altın fiyatı, gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine giderek tarihin en yüksek değerine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatındaki artış da dikkat çekiyor. Gün içinde yüzde 0,3 oranında bir artışla 3 bin 400 dolar bandını aşan ons altın, 3 bin 406 dolara yükselerek 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte 28 Ağustos 2025 altın fiyatları ile ilgili güncel veriler…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.494,14 TL
Satış: 4.494,56 TL
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.400,73 USD
Satış: 3.401,43 USD
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.190,62 TL
Satış: 7.348,61 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.762,48 TL
Satış: 29.304,53 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 29.149,00 TL
Satış: 29.318,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.332,99 TL
Satış: 14.693,99 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.755,83 TL
Satış: 29.298,10 TL
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.629,16 TL
Satış: 30.368,77 TL
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.451,29 TL
Satış: 3.425,36 TL