Altın Fiyatları Tarihi Rekor Kırdı

Altın fiyatları, yeni haftaya tarihi bir rekorla girerek yatırımcıların dikkatini çekiyor. Spot fiyat 3.128,06 dolara kadar yükselirken, Haziran vadeli Comex kontratları 3.162 doları görmüş durumda. Bu artışla birlikte sarı metal, yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 19 oranında prim yaparak son 40 yılın en yüksek çeyrek performansını sergiliyor. Altın fiyatlarındaki bu artışın nedenleri ve gelecekteki beklentiler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Altın fiyatlarındaki ani yükselişte küresel gerginlikler, inatçı enflasyon ve yatırımcıların ETF’lere artan ilgisi önemli etkenler arasında yer alıyor. Mart ayında altın destekli ETF’lere bir günde 23 tonluk bir giriş gerçekleşti. Bu, 2022 yılından bu yana gerçekleşen en yüksek günlük artış olarak kaydedildi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da Kanada, Çin ve Avrupa Birliği gibi ülkelere yönelik yeni tarifeler açıklaması bekleniyor. Otomotiv sektörüne yönelik ek vergilerin 3 Nisan’da duyurulması da yine maliyet endişelerini artırıyor.