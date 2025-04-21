Altın Fiyatları Tarihi Rekor Kırıyor

Altın fiyatları, küresel belirsizlik ortamında peş peşe rekorlar kırmaya devam ediyor. ABD’nin ticaret savaşları nedeniyle dünya ekonomisinin yönetime dair belirsizliklerin sürmesi, altın fiyatlarını yukarı çekiyor. Trump’ın uyguladığı gümrük tarifeleri, küresel çapta enflasyonu artırmakta, büyüme rakamlarını düşürmekte ve ekonomilerin durgunluğa girmesine yol açması bekleniyor. Bu durum, güvenli liman olarak görülen altına yoğun bir talep doğuruyor.

UZMANLARIN YORUMLARI

Bugün ons altında direnç seviyeleri 3384-3402 dolar aralığında tespit edildi. Bu seviyenin aşılması durumunda 3433 dolar hedeflenebilir. Destek seviyeleri ise 3323 ve 3304 dolarda bulunuyor. Bu desteklerin kırılması halinde ise fiyatların 3274 dolara kadar gerilemesi mümkün.

ONS ALTIN FİYATI

Bugün ons altın, 3328 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içerisinde en düşük 3328 dolar, en yüksek ise 3405 dolar olarak kaydedildi. Şu anki değer ise 3402 dolar.

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın, güne 4076 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4076 lira, en yüksek ise 4181 lira seviyelerini gördü. Şu an 4180 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN PİYASASI

Kapalıçarşı’da gram altın alış fiyatı 4202 lira olurken, satış fiyatı ise 4249 lira olarak belirlendi.