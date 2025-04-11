Altın Fiyatları Yeni Rekor Kırdı

ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki artan ekonomik gerilimin etkisiyle zirveye ulaştı. Haftanın son işlem gününde ons altın, 3 bin 200 doları geçti. ABD, Çin’den ithal edilen mallara yönelik gümrük vergisini yüzde 125’ten yüzde 145’e çıkardı. Bu durum, iki büyük ekonomi arasında büyüyen ticaret çatışmasının olası ekonomik sonuçlarına dair endişeleri artırdı. Gümrük vergilerine dair belirsizlikler, güvenli liman varlıklarına olan talebi yükseltti.

ENFLASYON VERİLERİ GÖLGEDE KALDI

İki büyük ekonomi arasındaki tarife savaşları, ABD’nin 90 günlük erteleme kararı ile beklentilerden daha iyi gelen enflasyon verilerini gölgede bıraktı. ABD’de tüketici fiyatları, mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 2,4 ile beklentilerin altında kalmasını sağladı. Ülkede enflasyon, aylık periyotta Mayıs 2020’den bu yana ilk kez geriledi. Enflasyon verisinin ardından Amerikan Merkez Bankası’ndan (Fed) faiz indirimi beklentileri artmaya başladı. Yatırımcılar, faiz indirimini yıl sonuna kadar yüzde 1’e çıkarma öngörüsünde bulundu. Analistler, gümrük tarifelerinin enflasyon üzerindeki riskleri artırdığına dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN FİYATI NEDİR?

Ons altındaki artışla paralel hareket eden gram altın, 3 bin 946 lirayı gördü. Çeyrek altın ise 4 bin 420 liranın üzerine çıktı.