Altın Fiyatları Yükseliyor.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ HAFTA RÜZGARI

Cuma günü değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki 4 bin 20 liradan kapattı. Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, şu anda 4 bin 46 lira seviyesinde yer alıyor. Çeyrek altın 6 bin 730 liradan, Cumhuriyet altını ise 26 bin 840 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı, önceki kapanışına göre yüzde 0,6 prim ile 3 bin 261 dolardan satılmakta. Bu yıl ons altın, tarihi zirveye çıkarak 3500 dolar seviyesini gördü.

FED’İN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Varlık fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası toplantısı öncesinde karışık bir seyir izliyor. Fed’in alacağı faiz kararı ve bankanın projeksiyonlarından alınacak sinyallerin, ABD’de enflasyonla mücadele hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed’in bu hafta politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Güçlü gelen istihdam verileri sonrası yılın ilk faiz indirimi fiyatlaması ise temmuz ayına ertelendi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 240 dolar seviyesinin destek, 3 bin 300 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu bildiriyor.