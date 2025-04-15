Altın Fiyatlarına Dikkat Edin!

ALTINDA YENİDEN YÜKSELİŞ BAŞLADI

Altın fiyatlarında yükseliş yeniden başlıyor. Altının gram fiyatı 3 bin 949 lira seviyesinde yer alıyor. Çeyrek altın 6 bin 530 liradan satılırken, Cumhuriyet altını ise 25 bin 990 lira düzeyinde işlem görüyor. Ayrıca, altının ons fiyatı 3 bin 229 dolar seviyelerinde seyrederken, finans analisti İslam Memiş’in altın ile ilgili beklentileri dikkat çekiyor.

BEKLENTİLERİ VE GELECEK GÖRÜNÜM

TGRT Haber TV’ye konuşan İslam Memiş, “Altın, 2025 yılında yatırımcıların hem gözdesi hem de sınavı olmaya devam ediyor.” ifadesini kullanıyor. Bunun yanı sıra, “Jeopolitik gerilimler henüz tam olarak fiyatlanmadı ve yükselişin asıl etkisi 2026’nın üçüncü çeyreğinde görülecek” diyerek analizine devam ediyor. Memiş, gram altın için 2025 yılına ilişkin 4500 TL hedefini koruduğunu belirtiyor. Yılın başında beklenen yükselişlerin beklenenden daha erken gerçekleştiğini ifade eden Memiş, bu seviyenin test edilmesinin ardından mevcut ekonomik koşullara göre yeniden gözden geçirileceğini vurguluyor.

KÜÇÜK YATIRIMCILAR İÇİN UYARI

Altının ani yükselişinin ardından, “yüksekten satayım, düşünce geri alırım” düşüncesiyle altın bozduran küçük yatırımcılar için dikkatli olmaları gerektiğini belirtiyor. Memiş, bu düşüncenin artık geçersiz olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, altının kısa vadeli al-sat için değil, uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor. “Ev alırsınız, arsa alırsınız, altın biriktirirsiniz ama bozdurup tekrar yerine koymak çok riskli” diyor. Küçük yatırımcıların, toplam fiyattan ziyade biriktirdikleri miktarlara odaklanarak azar azar alım yapmalarının gerektiğini belirtiyor.