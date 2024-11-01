More
Ekonomi

“Altın Fiyatlarında Düşüş Trendine Girdi”

altin-fiyatlarinda-dusus-trendine-girdi

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DAKİKA GELİŞMELER

Altın fiyatlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve ekonomiyle ilgili belirsizlikler, altın fiyatlarına düzeltme hareketi getiriyor. Düşüş, ons altınla birlikte başlıyor ve gram altına da yansıyor. Küresel ekonomilerde beklenen gelişmeler gerçekleşmeyince, altın fiyatlarında beklenmedik geri çekilmeler gözlemleniyor. Piyasalardaki belirsizlikler, altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle ABD seçimleri, Fed’in faiz indirimleri ve Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar, altın fiyatlarındaki dalgalanmayı belirliyor.

DÜZENLEME HAREKETLERİ DEVAM EDİYOR

Hızla yükselen altın fiyatlarında bir düzenleme hareketinin başladığı gözlemleniyor. Dün itibarıyla başlayan bu gerileme, bugün de devam ediyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın, güne 2743 dolardan başlıyor. Gün içerisinde, en düşük 2743 dolar, en yüksek ise 2751 dolar seviyeleri kaydediliyor. Şu anda ons altın 2750 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın, güne 3020 liradan giriş yapıyor. Gün içinde en düşük 3018 lira, en yüksek ise 3034 lira seviyeleri görüldü. Şu an gram altın 3033 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI’DA GRAM ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı’da gram altın alım fiyatı 3104 lira, satış fiyatı ise 3154 lira seviyesinde belirleniyor.

ÖNEMLİ

Flaş

“Met Helvası: Eskişehir’in Turistik Çekimi”

Eskişehir'in ünlü Met Helvası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Esnaf Yücel Büyükşekerci, bu lezzetin kentin kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.
Ekonomi

Altın Fiyatları Düşüşle Haftayı Kapattı

Gram altın, hafta başında 3.070 lirayı aşarken, 1 Kasım Cuma günü 3.033 liraya geriledi. Çeyrek altın da düşerek 4.853 lira oldu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.