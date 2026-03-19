Altın Fiyatlarında Son Dönemde Sert Değişimler Yaşandı

KÜRESEL PİYASALARDA ALTINDA HAREKETLİ GÜNLER

Küresel piyasalarda altın fiyatları, son dönemlerde dikkat çeken bir volatilite sergiliyor. Dün gerçekleştirilen işlemlerde ons fiyatı %3,75 oranında önemli bir değer kaybı yaşadı ve 4.818 dolardan kapanışını yaptı. Bugün ise, tepki verme çabaları öne çıkıyor ve ons fiyatı, Türkiye Saati ile 06:00 itibarıyla 4.860 dolar seviyelerinde denge arayışını sürdürüyor.

GRAM ALTINDAKİ DÜŞÜŞ RİSKİ

Ons fiyatındaki bu dalgalanmanın iç piyasa gram altın fiyatlarına da yansıdığı gözlemleniyor. Spot piyasada işlem gören 19 Mart 2026 tarihli gram altın fiyatı, 6.925 TL’den güne başlıyor. Dünkü işlemlerde, gram fiyatının kritik 7.000 TL desteğinin altına gerileyerek 6.832 TL’ye kadar düştüğü kaydedildi.

KAPALIÇARŞI’DA FİZİKİ SATIŞLAR

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatları sabah saatlerinde 7.235 TL ve çeyrek altın ise 11.860 TL’den işlem görüyor. Gram altın fiyatlamasında fiziki piyasanın, şimdilik spot piyasa kadar geri gitmemiş olduğu dikkat çekiyor. İki piyasa arasındaki farkın son iki günde yeniden açıldığı gözlemleniyor. Geçen hafta 1 kilo altında 2.500 dolara kadar gerileyen fiyat makasının, bugün fiziki piyasa lehine 6.500 dolara kadar açıldığı belirlendi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ NEDENLERİ

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında, üç önemli unsur öne çıkıyor. Öncelikle, Orta Doğu’daki çatışmalarda enerji tesislerinin ilk defa hedef alınması, petrol ve gaz fiyatlarının yükselmesine yol açarak, dünya genelinde enflasyon ve yüksek faiz endişelerini artırdı. “Daha yüksek faiz” beklentisi, altını elde tutmanın maliyetini de artırarak satış baskısını beraberinde getirdi.

FED’İN KARARLARI VE ETKİLERİ

Diğer bir yandan, FED’in dünkü toplantısında beklentilere uygun şekilde faizi %3,75 seviyesinde sabit tuttuğu bilgisinin yanı sıra, bu yıl sadece bir faiz indirimi öngörmesi dikkat çekti. Orta Doğu’daki gelişmelerin yakından takip edileceği, belirsizliğin artacağı ve risklerin izleneceği mesajlarının verilmesi, piyasalarda belirsizlik yarattı. Yılbaşında öngörülen iki faiz indirimi beklentisinin bir ile sınırlandırılması ve bunun üzerindeki risklerin artması, altın fiyatlarında düşüşü tetikleyen unsurlardan biri oldu.

