Altın Fiyatlarında Yeni Rekor Seviyesi

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel finans piyasaları, ABD tarafından açıklanan istihdam raporu ve ekonomik büyümeye dair verileri takip ediyor. Ayrıca, Orta Doğu’daki artan gerilimler altın fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Günün başlangıcında ons altın fiyatı 2 bin 742 dolardan işlem görmeye başladı. Şu anda ons altın fiyatı 2 bin 754 dolara yükseldi.

Gram altın, 3 bin 23 lira seviyesinden yeni güne başlangıç yapıyor. Bu süreçte gram altın, 3 bin 40 lira seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı. Şu an gram altın fiyatı 3 bin 32 lira düzeyinde işlem görüyor. Bunun yanında çeyrek altın, 4 bin 963 liradan alıcı buluyor.