Ekonomi

Altın Fiyatlarında Yeni Zirve Görüldü

altin-fiyatlarinda-yeni-zirve-goruldu

Altın fiyatları 28 Ağustos 2025 Perşembe verileri yatırımcılar tarafından inceleniyor. Altın piyasasında meydana gelen yükseliş, dikkat çekiyor. Gram altın fiyatı gün içerisinde 4 bin 497 TL seviyesine çıkarak tarihteki en yüksek seviyesine ulaştı. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatları da artış kaydediyor. Gün içinde yüzde 0,3 oranında bir artışla 3 bin 400 doların eşiğini aşarak 3 bin 406 dolara ulaştı ve 8 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. İşte 28 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.494,1380

Satış: 4.494,5600

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.400,73

Satış: 3.401,43

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.190,6200

Satış: 7.348,6100

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 28.762,4800

Satış: 29.304,5300

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 29.149,00

Satış: 29.318,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 14.332,99

Satış: 14.693,99

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 28.755,83

Satış: 29.298,10

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 29.629,16

Satış: 30.368,77

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.451,29

Satış: 3.425,36

