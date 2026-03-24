Altın Fiyatlarındaki Düşüş Kuyumcuları Vurdu

Altın fiyatlarındaki ani düşüş, fiziki altına olan talebin artmasına neden oldu. Fırsat olarak gören vatandaşlar, erken saatlerden itibaren Kapalıçarşı’ya akın ederken, kuyumcuların önünde uzun kuyruklar oluştu.

GRAM ALTINDAKİ DÜŞÜŞLER DİKKAT ÇEKİYOR

Son günlerde piyasalarda yaşanan dalgalanmalarda ons altın 4 bin 101 dolara kadar gerilerken, gram altın da 5 bin 838 liraya düştü. Kapalıçarşı’da gram altın yaklaşık 6 bin 200 lira seviyelerinde işlem görüyor.

KUYUMCULARDA STOKLAR TÜKENİYOR

Artan talep karşısında zorlanan kuyumcular, yoğun talep nedeniyle bazı ürünlerin hızlı bir şekilde tükendiğini açıkladı. Bazı yerlerde altın bulunmadığı ve satışların geçici olarak durma noktasına geldiği belirtilirken, gün boyunca süren yoğunluk, fiziki altına olan talebin arttığını gözler önüne serdi.

Yoğunluğun olduğu yerlerden biri Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yer alan Erikli Mahallesi oldu. Sabah saatlerinde bir kuyumcunun altınlarının kısa sürede tükenmesi sebebiyle esnaf, dükkân camına yazı asmak zorunda kaldı. “Vallahi billahi yok, yemin ederim yok” ifadesine rağmen müşterilerinin ısrarı devam etti. Kuyumcu ile vatandaşlar arasında da gülümseten diyaloglar yaşandı. Bir müşterinin “Bir gram da mı yok?” sorusuna kuyumcunun “Yok abi, olsa kendime ayırırım” yanıtı verildi.