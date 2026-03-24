Özgür Özel’den Akın Gürlek’e Mal Varlığı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik iddiaları hakkında tartışmalar devam ediyor. Akın Gürlek’in kişisel veri kayıtlarını TAKBİS üzerinden hukuksuz bir şekilde sorgulayan üç kişiden biri olan Diyar Akdağ’ın verdiği ifade, dikkatleri CHP’ye yönelik yoğunlaştırdı. Eleştirilerin ardından Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada Gürlek’e ait 16 taşınmaz olduğu iddiasını yineleyerek, “190 yıl boyunca alacağı maaşla edinilmiş mal varlığı, mülk var. 16 tane taşınmazın her birinin ID numarası burada. Bu ID numaralarının yalan olduğunu söyleyen yok. Bakanlıklara sesleniyorum; bu 16 ID numarasından herhangi birisinde bir eksiklik veya yalanlama varsa çıkıp söyleyin” dedi.

DAVA AÇIYORUM

Gürlek’in bu iddialar karşısında dava açacağına dair ifadelerine yanıt veren Özel, “Açılmış bir dava yok ama ben dava açıyorum. O davada avukatlar tapu sicil kayıtlarını isteyecek ve kim doğru söylüyor millet görecek. Hodri meydan!” ifadelerini kullandı.

İKTİDARIN POLİTİKALARI ELEŞTİRİLDİ

İktidarın, İsrail ve ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü politikasını eleştiren Özgür Özel, “İktidar tarafsız görünüp ABD ve İsrail’in yanında duruyor. Kendine ait bir planı yok. Erdoğan, başkasının planının bir parçasıdır. Kenan Evren dönemi dışında hiçbir zaman Türkiye, ABD’ye bu kadar tabi olmamıştır. En kötüsüne hazır olmak lazım. Edilgen tarafsızlıktan etken bir tarafsızlık pozisyonuna doğru ilerlemeliyiz” dedi.

NELER YAŞANDI?

Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli kamu personeli Diyar Akdağ, yaptığı sorgulama sonucunda Bakan Gürlek’e ait dört tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri Ayşegül isimli bir kişiye mesaj yoluyla ilettiğini, işlemleri ise “kandırıldığını fark etmeden” yaptığını ifade etti. Jandarmada ifade veren Diyar Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, “Böyle bir suça bilerek karışmadım” dedi. Şüpheli ayrıca, “beni kullandığını sonradan anladım” ifadesini kullandı.