Altın İthalatı Dip Noktasına Ulaştı

BORSA İSTANBUL’DA ALTIN İTHALATINDA DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Haziran ayında 9 bin 334 kg olarak gerçekleşen altın ithalatı, Temmuz ayında yüzde 53,5 oranında bir düşüşle 4 bin 343 kg seviyesine indi. Böylece, 2023 yılının Nisan ayında kaydedilen 2 bin 883 kg’lık ithalattan sonra en düşük rakam görülmüş oluyor.

Yılın 7 aylık dönemi incelendiğinde, toplam altın ithalatı 72 bin 93 kg olarak kaydedildi. Temmuz ayında gümüş ithalatında ise önemli bir artış yaşandı. Haziran ayında 8 bin 335 kg olan gümüş ithalatı, Temmuz ayında 48 bin 660 kg’a ulaştı. Böylece, yılın ilk 7 ayındaki toplam gümüş ithalatı 302 bin 145 kg seviyesine gelmiş oldu.